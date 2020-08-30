Büyük Zafer ilçelerde kutlandı

Haber: BMA

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü ilimiz ilçelerinde düzenlenen programları ile kutlandı. Salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen kutlama programlarında Belediye Başkanları ve Kaymakamlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

GEREDE

30 Ağustos Zafer Bayramının 98.Yılı kutlama programı çerçevesinde Atatürk Büstüne Kaymakam Cengiz Ayhan ile beraber Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından çelenkler sunuldu. Törenin ardından şehit mezarları protokol tarafından ziyaret edildi. Allar yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

YENİÇAĞA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü, Yeniçağa ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı kapsamında Kaymakamlık önünde düzenlenen yörene Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçedeki kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

GÖYNÜK

30 Ağustos Zafer Bayramı Anıt Parkta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende sırasıyla Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya çelenklerini sundular. Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından şehitlik ziyareti ile program son buldu.

SEBEN

Zafer Bayramının ilçedeki kutlama programına İlçe Kaymakam Mustafa Atış, Jandarma Komutanı Vekili Onur Sezen, Belediye Başkanı Fatih Kavak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Atış ve Belediye Başkanı Kavak’ın Atatürk büstüne çelenk sunmaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona erdi. Öte yandan Seben Belediye Başkanlığı tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

MENGEN

Mengen ilçesinde ise tüm billboardlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donatıldı. Öte yandan esnaflar ve vatandaşlar ev ve işyerlerini Türk Bayraklarıyla donattı.