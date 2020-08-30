Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Anıtpark Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İkmal Yüzbaşı İbrahim Durak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, vali yardımcıları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.