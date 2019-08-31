Büyük Zafere yakışan kutlama

Haber: Aysun Beykoz

Büyük zaferin 97’nci yıldönümü dolayısıyla Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlik Bolu Belediyesi önünden Kent Meydanına kadar yapılan Fener Alayı ile başladı. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri de katıldı. Binlerce kişinin katıldığı fener alayında dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açıldı. Meşaleler ile Kent Meydanına yürüyen binlerce kişi attıkları sloganlar ve söyledikleri marşlarla büyük bir coşku yaşattı. İzzet Baysal Caddesini inleten kalabalığın Zafer Bayramı coşkusu Kent Meydanında ikiye katlandı.

BAŞKAN ÖZCAN BANDONUN ŞEFLİĞİNİ YAPTI

Etkinlik, binlerce kişinin hınca hınç doldurduğu Kent Meydanı’nda devam etti. Zafer Bayramı konseri için sahneye ilk olarak Bolu Belediyesi Bandosu çıktı. Zafer Bayramı coşkusunu yaşatan marşları çalan bandoya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da eşlik etti. Alanı dolduran kalabalıkla birlikte söylenen marşların ardından Başkan Özcan, gelecek yıllarda Milli Bayramların daha daha coşkulu kutlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Saatler gece yarısına doğru ilerlerken Belediye Bandosunun ardından sahneye Ayşenur Küçük ve Deniz Göktaş çıktı. Küçük ve Göktaş seslendirdikleri parçalarla binlerce vatandaşın coşkusunu diri tutarken vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sahneye son olarak ise sanatçı Aydan Kaya çıktı.Büyük zaferin 97’nci yılı için seslendirdiği parçalarla binlerce kişinin coşkusunu katlayan Kaya, uzun süre alkışlandı.Alanı dolduran kalabalıkla birlikte şarkılarını seslendiren Kaya yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kaldı.

Zafer Bayramı Konserlerinin sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aydan Kaya’ya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ise Ayşenur Küçük ve Deniz Göktaş’a teşekkür ederek Köroğlu tablosu hediye etti.