Haber: Kasım ŞAHİN

Kayak merkezi Kartalkaya yolu üzerindeki Çaygökpınar Köyüne bağlı Dumanlık Yaylasının yol kenarına altı ahır üstü ev olmak üzere 2 katlı ahşaptan yer yapan ve bu evin altındaki ahırda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine giren Hüseyin Biçer, hem evsiz hem de ahırsız kaldı. Biçer İl Özel İdarenin geçtiğimiz ay verdiği yıkım kararına tepki göstererek, 50 bin lira harcadığı ev ve ahırını kendi elleriyle yıkıp, tepki gösterdi.

Dumanlık Yaylasında bulunan bütün ev ve ahırların izinsiz olduğunu ama buna karşın bir tek kendi ev ve ahırına İl Özel İdare tarafından yıkım kararı çıkartıldığını belirten Biçer; “Valiliğe dilekçe verdim. Ahşaptan yaptığım evimin altındaki ahırda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaptığımı 30 tane büyükbaş hayvanımın olduğunu söyledim. Destek olmalarını istedim. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de beni destekledi. Fakat, İl Özel İdare benim yaptığım yere göz dikti. Yaylada herkesin ev ve ahırları izinsiz, neden benimkine yıkım kararı çıkartılıyor. Bende bu olaya tepki göstermek için özel idarenin ekibi yıkım yapacağını kendi ellerimle kendi yerimi yıktım. Arkadaşlarımda bana yıkımda destek oldu. 30 büyükbaş hayvanım barınaksız kaldı. Onları merada nasıl başıboş bırakırım. Hiç mi bunu düşünmedi özel idare. Yazıklar olsun. Hem 50 bin liram gitti, hem de hayvanların açıkta kaldı” diyerek tepki gösterdi.