Büyükelçi Amanliyev, Rektör Alişarlı’yı ziyaret etti

Haber: N. Halid Altundal

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) öğrenim gören Türkmen öğrencilerin eğitim süreçleri ile ilgili bilgi almak amacıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Türkmenistan Büyükelçiliği’nde görevli Ataşe Merdan Annageldiyev ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Prof. Dr. Samettin Gündüz de katıldı. Türkmenistan Büyükelçisi Amanliyev, Türkmen öğrencilerin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ailesinin bir parçası olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu süreçte emeği geçen Rektör Alişarlı’ya teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, sözlerine, Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev’i BAİBÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. BAİBÜ, eğitim-öğretim ve akademik çalışmaların yanı sıra uluslararasılaşma konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Rektör Alişarlı, halen dünyanın birçok ülkesinden yabancı uyruklu öğrencinin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Köklü bir geçmişe sahip Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin öğrenci memnuniyeti açısından üst sıralarda yer aldığının altını çizen Rektör Alişarlı, evrensel değerlerin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ile ortak kültür ve manevi değerlerin, eğitim-öğretim faaliyetleri içinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti. İki ülke ilişkileri ve ulusal-uluslararası eğitim faaliyetlerinin ele alındığı görüşmenin sonunda Rektör Alişarlı, Türkmenistan Büyükelçisi Amanliyev’e, üzerinde üniversite logosunun olduğu çini bir hatıra tabağı ve hediye takdiminde bulundu. Türkmen Büyükelçi Amanliyev ise Rektör Alişarlı’ya Türkmen kültüründe çok önemli yere sahip atlarla ilgili Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan iki kitap hediye etti. Ziyaretin sonunda Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, pandemi nedeniyle, öğrenim gören 79 Türkmen öğrenciyi temsilen 5 öğrenci ile bir araya gelerek, eğitim-öğretim faaliyetleri, uyum süreçleri ve sorunları hakkında görüştü.

ALİŞARLI, AMANLİYEV’E FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİNİ TANITTI

Görüşmelerin ardından Rektör Alişarlı ve Türkmenistan Büyükelçisi Amanliyev, Gölköy kampüsünü gezdiler. Hukuk Fakültesi binasının inşaat çalışmalarını inceledikten sonra, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Prof. Dr. Fuat Sezgin kütüphanesini ziyaret ederek, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Aynur Ersoy Çavaç’tan kütüphanenin çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Kütüphanede, aralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin de olduğu sadece 3 üniversitede uygulanan, öğrencinin kimseyle temas etmeden, otomatik kitap iadesini gerçekleştirebildiği sistemin tanıtımı yapıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev onuruna öğle yemeğine verdi. Yemeğe Türkmen öğrenciler de katıldı.

ÜMİT; “AYNI KÜLTÜRÜN İNSANLARI OLARAK HER ZAMAN BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Pandemi tedbirlerine uygun düzenlenen yemekte Vali Ümit, teşekkür konuşması yaptı. Türkmen öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile yakından ilgilenen Büyükelçi Amanliyev’i tebrik eden Vali Ümit, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversite ve Bolu’nun kapılarının, kardeş ve komşu ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi. Vali Ümit, aynı kültürün, aynı coğrafyanın ve aynı inancın insanları olarak zaman zaman mutlaka bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayarak, ziyaretin bu açıdan önemine dikkati çekti; başta Rektör Alişarlı olmak üzere ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AMANLİYEV; “ÖĞRENCİLERİMİZİN, ÜNİVERSİTEDEN ÇOK MEMNUN OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Türkmenistan Büyükelçisi Amanliyev ise, ziyaretin çok verimli geçtiğini kaydederek, “Sayın Rektörümüzle birlikte öğrencilerimize hal hatır sorduk, Türkmenistan’da yapılan işlerden, etkinliklerden bahsettik. Biz gördük ki öğrenciler çok memnunlar. Herhangi bir problemlerinin olmadığını söylediler. Öğrencilerimiz adına hem Bolu Valisi Ahmet Ümit’e hem de Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladığınız. Birlikte öğrencilerimizle görüşmek, konuşmak, hal hatır sormak… Bütün bunlar hem bize hem öğrencilerimize hem de Türkmen halkına büyük bir saygının ifadesi, teşekkür ederiz” diye konuştu.