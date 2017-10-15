Haber: BMA

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile üniversite Gölköy Yerleşkesi’nde düzenlenecek Kore – Türkiye İlişkileri Semineri ve Kore Geleneksel Müzik Konseri’na Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo Cho da katılacak. 17 Ekim Salı günü yapılacak etkinlik ilk olarak 11.30’da AİBÜ Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek “Kore Geleneksel Kıyafet Deneyimi ve Fotoğraf Çekimi” ile başlayacak. Ardından saat 13.00’te Pembe Salonda “Kore’de Eğitim ve Korece Tanıtım” semineri ile devam edecek olan etkinlik saat 14.30’da Mavi Salonda başlayacak olan ve Büyükelçi Cho’nun konuşma yapacağı “Kore-Türkiye İlişkileri” semineri ile devam edecek. Kore Kültür Günü seminerin ardından düzenlenecek Kore Geleneksel Müzik Konseri ve “Ode To My Father” adlı Kore Film Gösterimi ile son bulacak. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan duyuruda tüm öğrenciler ve Bolu halkı etkinliğe davet edildi.