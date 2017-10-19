Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğü ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde üniversite Gölköy Yerleşkesi'nde “Kore Günü” etkinliği düzenlendi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salondaki etkinliğe, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo Cho, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Genel Sekreter Dursun Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyükelçi Yunsoo Cho’nun geçmişten günümüze Kore-Türkiye ilişkilerini ele aldığı seminerin ardından, Kore’nin geleneksel müziklerinin yorumlandığı konser beğeniyle izlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kore Cumhuriyeti’yle ilişkilerin çok eskilere dayandığını hatırlatarak, Türkiye’nin 11 Ağustos 1949’da bağımsızlığını kazanan Kore Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Büyükelçi Cho’nun ülkemizde şu ana kadar 40 ili gezdiğini ve bu illerimizde Kore gazilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini öğrendiğini belirten Alişarlı, bundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, büyükelçiye teşekkür etti.

Açılış konuşmasından sonra Büyükelçi Yunsoo Cho, öğrencilerle interaktif olarak gerçekleştirdiği seminerde, iki ülke arasındaki ilişkileri, tarihsel süreçleri ve sosyal-kültürel benzerlik ve farklılıkları ele aldı. Konuşmasına “Merhaba, nasılsınız?” diyerek başlayan Büyükelçi Cho, dünyanın 11’inci büyük ekonomisine sahip Kore’nin nasıl bu kadar geliştiğini anlattı.

“Kore’nin bugünkü durumuna gelmesinde Kore Gazilerinin payı büyük”

Cho ayrıca, “Kore’nin yüzde 75’i dağlık ve ormanlık alan olduğu için az bir kesiminde yaşayabilme ve tarım yapabilme şansına sahibiz. Ülkemizde, 70’li yıllara kadar ekonomik gelişme çok durağanken, bu yıllardan itibaren hızla büyüyen bir ekonomi haline geldik. Kore, pek çok imkânsızlıklarına rağmen böyle bir gelişmeyi yakalayabildi. Bunu, eğitim alanında yaptığımız yatırımlara borçluyuz. Rekabetçi olabilmek için, Kore’nin gelişimi için en önemli faktörlerden biri eğitimdi. Onun için Kore’de eğitime çok önem verilir, öğretmenlere çok büyük saygı duyulur. Aynı zamanda araştırma ve geliştirmede, Kore’de çok önem verilen alanlardandır. Kore’de bu çalışmalara yüzde 4,2 pay ayrılmakta. Bu oranla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz” diye konuştu.

“Kore reformu, teknolojik gelişmeye dayanmaktadır.” diyen Büyükelçi Cho, Kore’nin bugünkü durumuna gelmesinde Kore gazilerinin çok önemli bir payı olduğunun altını çizerek, Kore gazilerine minnetlerini ve şükranlarını sundu.

“10 bin saat kuralı”

Büyükelçi Cho, konuşmasında öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, “Geleceğiniz için kendinize zaman anlamında yatırım yapmalısınız. Bill Gates’in başarıda 10 bin saat kuralı var. Başarıda bir hedef olarak 10 bin saat çalışmayı yakalamak önemli. Her gün 3 saat çalışarak 10 bin saate 10 yılda ulaşabilirsiniz. Ancak günde 13-15 saat aralığında çalışırsanız bu hedefe daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Ben Ortaokul yıllarında arkadaşlarımla rekabet edebilmek için günde 13 saat çalışıyordum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kore’nin birbirine kilometrelerce uzak iki ülke olmasına rağmen aralarında çok sayıda benzerlik olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Cho, “İki ülke insanlarının yaşamları, duyguları ve tepkileri arasında benzerlikler var. Kore’de okullarda Türkiye tarihi ve kültürü ders olarak okutulmakta. Yine Türk ve Kore yemekleri, sunumu ve misafir ağırlama birbirine benziyor. Kore’de de aynı Türkiye’de olduğu gibi diş hediği, bohça, beştaş, işkembe çorbası, Nasreddin hoca benzeri fıkralar var. ‘Damlaya damlaya göl olur’ ve ‘Ne ekersen, onu biçersin’ atasözlerinin birebir karşılıkları Kore’de de var” diye konuştu.

Seminerin ardından Koreli sanatçıların, Kore’nin geleneksel müzik enstrümanlarıyla verdikleri geleneksel Kore müzikleri konseri, beğeniyle izlendi. Büyükelçi Yunsoo Cho’ya Rektör Alişarlı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.