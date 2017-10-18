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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Büyükelçi’den Vali Baruş’a ziyaret

    Kore-Türkiye Diplomatik ilişkilerinin 60.yıl kutlamaları etkinlikleri kapsamında Bolu’ya gelen Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 15:16
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    Büyükelçi’den Vali Baruş’a ziyaret
    Haber: Semih BAYKAL
    Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile üniversite düzenlenecek Kore – Türkiye İlişkileri Semineri ve Kore Geleneksel Müzik Konserine katılmak üzere Bolu’ya gelen Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Bakanı Sami Yıldız ile Kore Gazilerinin de yer aldığı ziyarette Kore Büyükelçisi Cho ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.
    Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek Büyükelçiye teşekkür eden Vali Baruş Bolunun doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgiler verdi. Vali Baruş konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi “Bolu gibi Türkiye’de doğal güzellikleri ile meşhur ve köklü bir tarihi olan bir ile teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Halkını kan kardeşi olarak gören bir ülkenin bir temsilcisi olarak sizleri Bolu’da görmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Kore bizim dost ve kan kardeşi olarak gördüğümüz bir ülkedir. Çünkü atalarımız hep birlikte özgürlük ve demokrasi için 1950-1953 yılları arasındaki Kore savaşında birlikte mücadele ettiler. Türk-Kore ilişkileri çok köklü bir tarihe sahiptir.”
    “Kore halkının Türk Bayraklarıyla sevincini unutamıyorum”
    Türklerle Korelilerin ilişkilerinin milattan sonra 500 yıllarından itibaren Göktürkler ile Kore Kongurya Hanedanlığı arasındaki temaslara dayandığının tarihi bilgilerden anlaşıldığını belirten Vali Baruş, “Kore halkının eve ayakkabısız girme, büyükler yemeğe başlamadan başlamama” gibi bizde de devam eden geleneklerini devam ettirdiğini belirtti. Vali Baruş, “Bu dostluk Kore Savaşıyla birlikte çok daha sıcak ve yakın bir hale geldi. Türkiye 1949 yılında Kore Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı. 1957 yılından beri de diplomatik ve kültürel ilişkilerimiz yoğun olarak devam ediyor. Özellikle 1999 depremlerinde Kore Halkının Türk halkına yaptığı yardım hala hatırımızda. 2002 yılındaki Türkiye’nin dünya 3’üncüsü olduğu Dünya Kupasında Türkiye – Güney Kore futbol müsabakasında Kore Halkının statta Türk Bayraklarıyla sergilediği sevinçlerini hiç unutamıyorum. 2012 yılında bu dostluğumuz stratejik ortaklık düzeyine yükseldi. Ayrıca uluslararası alanda MİKTA platformu çerçevesinde de 5 ülke (Meksika, Endonezya, Türkiye, Avusturalya ve Güney Kore) pek çok alanda iş birliğine imza atıyor ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
    “Sizlerin fedakarlıkları olmadan Kore bugünkü durumuna gelemezdi”
    Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho ise Bolu’da bulunmak ve Kore Gazilerine bir kez daha şükranlarını sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugün bu vesileyle bir kez daha Kore Gazilerimizi ağırlama fırsatı buluyoruz. Onlara bir kez daha minnettarlıklarımızı ifade etmek istiyoruz. Sizlerin fedakarlıkları olmadan Kore bugünkü durumuna gelemezdi ve Kore bugün dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi olduysa bu sizlerin sayesindedir. Şimdiye kadar 40 kadar ilin Valileri ile görüşme fırsatım oldu ama içlerinde en çok etkilendiğim gerçekten sizsiniz. Şimdiye kadar Kore ve Türkiye arasındaki tarihi Asya’dan alıp bugüne kadar taşıyan ve MİKTA platformuna kadar olan ilişkileri bilmenize şaşırdım ve çok teşekkür ediyorum. Size ve şahsınızda tüm ekibinize bize bu desteği verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bende gerçekten 2002 yılında Dünya Kupasındaki o başarıları çok özlüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi iki ülke arasındaki ilişkiler 6. Yüzyıla dayanıyor. Tabi ki Kore Savaşı sayesinde ve daha sonra Hititler, Osmanlı İmparatorluğu, Mimar Sinan, Piri Reis ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde de Türkiye hakkında bir çok bilgiye sahip olduk” ifadelerine yer verdi


    Anahtar Kelimeler: Kore-Türkiye, Diplomatik, Ilişkilerinin, 60.yıl, Kutlamaları

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