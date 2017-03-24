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24 Mart 2017 Cuma
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    • “Büyüklerimizi mutlu etmek görevimiz”

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) BOLU Şube Başkanı Abdullah Abat, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında İzzet Baysal Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

    24 Mart 2017 Cuma 08:03
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    “Büyüklerimizi mutlu etmek görevimiz”
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    Haber: Aysun BEYKOZ

    Ziyarete Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) BOLU Şube Başkanı Abdullah Abat, yönetim kurulu üyeleriAli Sağol, Ali Abbas Açıkol, Ayhan Eren, Erkan Bozacı ve Suna Örnekbaş katıldı. Yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında İzzet Baysal Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.Huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öperek, karanfil verip hal ve hatırlarını sordu. Huzurevi sakinlerinin taleplerini dinleyen Abat, bütün çabalarının her nesilden, her kesimden insanın mutluluğunu sağlamak olduğunu belirtti. Abat, “Hepimizin üzerinde emekleri olan, bizleri bugünlere getiren büyüklerimizi mutlu edecek her çalışmanın altına imzamızı atmak görevimizdir. Fırsat buldukça ziyaretlerde bulunuyor, gönüllerini alıyor ve onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yaşlısından gencine, işçisinden öğrencisine kadar her kademeden insanımızın geleceğe daha umutlu bakabilmesi için projeler üreten bizler, yeni dönemde de yaşlılarımızı ve emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet yapacağız” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İşadamları, Derneği(MÜSİAD), BOLU

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