HABER: Ceylan BEYKOZ

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Bolu'nun büyükşehir olmasıyla tüm ilçelere daha fazla hizmet gideceğini belirterek “Eğer biz büyükşehir olursak en fazla 2 yıl içerisinde Kıbrıscık’ın, Göynük’ün köyleri de dâhil sıcak asfaltsız köy kalmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek" açıklamaları sonrası olası yasa değişikliği sayesinde Bolu’nun büyükşehir olması için sivil toplum kuruluşları ile istişarelerine devam eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, köy ve mahalle muhtarları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı aşevinde bir araya geldi. Toplantıya Muhtarlar Derneği, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ve de Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğine üye çok sayıda muhtarın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, İhsan Ağcan ve Ekrem Çetinkaya katıldı.

Yılmaz: “Bu yasadan yararlanmak istiyoruz”

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Büyükşehir Kanunu’nda yapılacak olası değişiklikle ilgili, “Bu kanun çıkarsa Türkiye’deki illerin yüzde 90’ı büyükşehir olmuş olacak. Bazı küçük iller kalıyor, onlarda zamanla geçecek demektir. Çünkü ön kriter 750 bindi. Bizim 750 bin nüfusuna varmamız mümkün değil, ama şimdi 300 bine düşerse bizde bu yasadan yararlanmak istiyoruz” dedi.

“Kaynakların verimli kullanılmasında belediye daha gayretli”

Yılmaz, kaynakların verimli kullanılması açısından büyükşehir olmanın Bolu’ya büyük avantaj sağlayacağına söyledi. Konuya ilişkin İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’le istişare yaptığını belirten Yılmaz, “Büyük şehre geçersek bütün köylerimizin aldığı hizmetin şu ankinden daha fazla olacağını il genel meclisi başkanımızla yaptığımız istişaremizde karar verdik. Çünkü işler devlette biraz yavaş yürür, il özel idareleri buna göre biraz daha gayretlidir, ancak yarısı seçimle gelen yarısı resmi 2 idare vardır. Yani özel sektöre en yakın belediyelerdir. İl Genel Meclisi Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde kaynakların daha verimli kullanılması ve risklerin alınması açısından belediyelerin çok daha gayretli olacağına karar verdik. İl özel idaresinin bütçesi şu an 50 milyon, bunun yatırım bütçesi sanırım 20 milyon civarındadır. Eğer büyükşehir olursak bu bütçenin en az 40 milyonu yatırıma ayrılacak demektir” diye konuştu.

“2 yılda sıcak asfaltsız köy kalmaz”

“İl Özel İdaresi’nde kararı seçimle gelenler alıyor, uygulamayı ise bürokratlar yapıyor ve tam uyum sağlanamıyor” diyen Yılmaz, sözlerinin devamında, “Eğer biz büyükşehir olursak en fazla 2 yıl içerisinde Kıbrıscık’ın, Göynük’ün köyleri de dâhil sıcak asfaltsız köy kalmaz. Neden mi? Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman hizmetin çok daha fazla artacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün ilçelerimizin sorunlarını müzakere ediyoruz”

Başkan Yılmaz, Büyükşehir olma yolunda kriterlere en uygun ilin Bolu olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Çünkü her ay belediye başkanları toplantısıyla bütün ilçelerimizin sorunlarını müzakere ediyoruz. Ederken de hem il genel meclisi başkanımız, il başkanımız, hem de müsaitlerse milletvekillerimiz oluyor, Bolu’nun tüm ilçeleriyle beraber müzakeresini yapıyor ve ne yapabiliriz diye tartışıyoruz” diye konuştu.

“Köylerde yaşayanlar olumsuz etkilenmez”

Yılmaz, toplantıda muhtarların sorularını da yanıtlayarak, büyükşehir olmanın bazı küçük dezavantajları olmakla beraber Bolu’ya büyük avantaj sağlayacağını ve bu yıl olmasa da gelecek yıl nüfustaki doğal artışla birlikte zaten büyükşehir olacaklarını kaydetti. Büyükşehir olduğunda gelirlerin 2 katına çıkacağını belirten Yılmaz, ayrıca köylerde yaşayanlarında de yasa değişikliğinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini söyledi.

Yüceer: “Daha çok hizmet yapılacak”

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer de toplantıda yaptığı konuşmada, “Alaaddin başkanımız ben belediye başkanı olarak değil de şehrin başkanı olarak görüyorum. Seçildiği günden bugüne kadar da zaten o şekilde hareket ediyor. Yani şehrin her konusu ile ilgilenen, her türlü sorununu çözmeye çalışan bir yapımız var” dedi. Yüceer, konuşmasının devamında, “Hizmet noktasında hiçbir aksamaya mahal vermeden daha çok hizmet yapılacak. Artı yerel seçimlerde ilçe belediye başkanları seçildiği gibi köylerdeki vatandaşlarımızda hem ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı için, hem de ilçe ve büyükşehir belediye meclisi için oy kullanacak. Yani sizlerin oyu ile hem ilçe belediyesi hem de büyükşehir belediyesi şekillenecek” diye konuştu.