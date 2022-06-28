Büyüksu deresi taştı

Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Büyüksu deresi, Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyünü sular altında bıraktı.

Büyüksu deresi taştı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da dün gece saatlerinde etkili olan aşırı sağanak yağış, derelerin ve akarsuların debisini yükseltti. Sabah yakın saatlerde debisi yükselen Büyüksu deresi, taşarak Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyünü sular altında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde evlerinin bahçesinde sularla karşılaşan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Yazıören köyünün girişinde bulunan 3 evi su basarken, Büyüksu deresi yakınlarında bulunan tarlalardaki mahsuller sudan nasibini aldı.

Öte yandan köyün giriş kısmı sular altında kalmasından kaynaklı araç trafiğine kapalı durumda.

DSİ ekipleri ve Özel İdare ekipleri, köyde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 09:33
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