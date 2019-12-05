Buz gibi suya daldılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abant Tabiat Parkında göle uçan araçta 2 kişinin olduğu ihbarını alan Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekibi olay mahalline gitti. Olay yerine ulaşan ekip göl suları içindeki otomobilde kimsenin olmadığını tespit etti. Sıfırın altında beş derece suya özel ekipman ve kıyafetlerle giren ekip kış şartlarında onca yolu boşu boşuna gitmiş olmamak için tatbikat yapmaya karar verdi. Bir saatlik su altı arama kurtarma tatbikatı yapan Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürü, “Abant Tabiat Parkında bulunan göle uçan araçta 2 kişi olduğu ihbarını aldık. Ancak olay yerine gidildiğinde kimsenin olmadığı sevindirici haberini duyduk. Abant'a gitmişken su altı arama tatbikatımızı yapmış olduk. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” dedi.