Buz sarkıtı araca zarar verdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son günlerde ilimizde ve ilçelerimizde özellikle gece yarıları eksi 12’le kadar düşmesiyle birlikte ev ve işyerlerinin çatılarında devasa buz sarkıtları oluşmaya başladı. Sarkıtlar nedeniyle tehlikelerde olmaya başladı. Bunun örneğini ise Yeniçağa ilçesinde yaşandı.

Bir sürücü işlek cadde üzerinde aracını park ederek alış verip yapmaya gitti. Ne olduysa bu anda oldu. İşyerinin çatısından sarkan buz kütlesi büyük bir gürültüye aracın sol ön tarafına düşünce cam kırıldı ve kaputa da büyük zarar verdi.

Araç sahibi, karşılaştığı bu durum sayesinde üzüntülü olduğunu belirtirken; “Çok şanslıyım. Aracım zarar gördü ama benim veya yoldan geçen bir vatandaşın başını da düşüp ölüme sebebiyet verebilirdi. Ben bu hataya düştüm fakat başka sürücüler veya yayalar çok dikkat etsinler. Araç sahipleri kesinlikle saçak altlarına araçlarını çekmesinler” diyerek uyarıda bulundu.