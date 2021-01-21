Buz sarkıtlarına dikkat!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgemizde son günlerde yağan karın ardından hava sıcaklığında ciddi düzeyde düşme meydana geldi. Hava sıcaklığının -30'lara kadar düşmesiyle birlikte çatılarda kar birikti ve buz sarkıtları ortaya çıkmaya başladı.

Çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları cadde ve sokakları kullanan vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Saçakların altından geçen vatandaşlar ne zaman düşeceği belli olmayan buz sarkıtlarına karşı dikkatli olması uyarılarılar yapan Yetkililer; Vatandaşlar yürürken çatılardan sarkan kar ve buz sarkıtları dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uzmanlar kış aylarında çatılardan sarkan buz sarkıtlarından dolayı üzücü kazalar ve maddi kayıplar yaşanmaması için doğru malzeme kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, çatıların kar temizliğinin planlı olması, çok kar yağışı alan bölgelerde çatı eğiminin artırılması gerektiğine de vurgu yaptılar.