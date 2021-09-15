Buzağı desteğinde önemli değişiklik!

Haber: Okay Özcan

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Aralık 2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/32 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin 4. maddesinin ç bendi ''Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 (27 ay) gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 450 (15 ay) gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz." denilmektedir.

İLK GEBE KALMA YAŞI 13 İLE 18 AY ARASINDA OLMAYANLARA BUZAĞI DESTEĞİ ÖDENMİYOR

İlgili bend gereği düvelerde ilk gebe kalma yaşı 13 ay ile 18 ay arasında olmalıdır. Bu süre dışında gebe kalan hayvanların ilk buzağılarına destekleme ödemesi ilgili tebliğ gereği yapılamamaktadır. Yetiştiricilerin atık ve ölü doğumları İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmesi ve ilgili personelin durumu E-Islah sistemine girmesi ile gebe kalma süresi girilen tarihten itibaren tekrar 6 aya çekilir.

İNEKLERDE GEBE KALMA SÜRESİ 6 AYI GEÇERSE DESTEKTEN YARARLANILAMIYOR!

İneklerde ise bir önceki buzağılaması ile tekrar gebe kalma süresi 6 ayı geçmemelidir. Ancak bu süre düvelerde olduğu gibi yetiştiricilerin atık ve ölü doğumları İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmesi ve ilgili personelin durumu E-Islah sistemine girmesi ile gebe kalma süresi girilen tarihten itibaren tekrar 6 aya çekilir.

Bu sebeplerden dolayı yetiştiricilerimizin gebe hayvanlarında meydana gelen atık ve ölü doğumları en kısa sürede İl/İlçe Müdürlüklerimize bildirmesi ve sisteme kaydettirilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde yetiştiricilerimiz gerekli şartları sağlayamadığı için buzağı desteklemesinden yararlanamayacaktır. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz"