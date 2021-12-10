Buzağı destek ödemeleri başlıyor!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son zamanlarda ağır yara alan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerine devam ediyor. İlimiz genelinde 2020 yılı 2. Dönem Buzağı destek ödemeleri 10 Aralık(Bugün) 18.00’da başlıyor. 17 Aralık Cuma gününe kadar sürecek olan süreçte Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü müjdeli haberi verirken, “Buzağı desteklemesi kapsamında ilimizde bulunan 3.401 işletmemizde doğan 7.318 buzağımıza 3,619 Milyon TL destek ödemesi bugün(10 Aralık) saat 18.00 itibari ile T.C. numarasının son hanelerine göre üreticilerimizin hesaplarına yatmaya başlıyor. Destek ödemelerinin üreten Bolu’muzun yetiştiricilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesi; 4,6 ve 8 olanlar bugün (10 Aralık) saat 18.00'den sonra, 0 ve 2 olanlar 17 Aralık saat 18.00'den sonra, olmak üzere üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz