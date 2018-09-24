Haber: Gönül Olutürk

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve her yıl hayvancılık sektörünün desteklenmesi için dağıtılan buzağı desteği listelerinin ilk yayınlandı. İlgili askı listeleri 25 Eylül – 04 Ekim 2018 tarihleri arasında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde askıya çıkartılacak olup buzağı başı 350 TL olan destekleme miktarı, damızlık birliği üyesi olanlar için 500 TL olarak belirlendi.

Yetiştiricilerin bu tarihler arasında listeleri kontrol edip itirazlar için İl Müdürlüğüne ilgili belgeler (Aşı Makbuzları, Pasaportlar) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi 04 Ekim 2018 Perşembe günü olup bu tarihten sonra itirazlar değerlendirilmeyecektir. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen zaman aralığında kontrollerini yapmaları önemle rica olunur.