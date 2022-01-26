Buzağı desteklemeleri listesi yayımlandı

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü 2021 yılına ait hayvan desteklemeleri kapsamında 2021 yılı ilk 8 ay doğumlu olan buzağıların Buzağı Desteklemesi askı listeleri yayınlandı. İlgili askı listeleri 26 Ocak-8 Şubat 2022 tarihleri arasında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde askıya çıkarılacak.

“AŞI MAKBUZLARI, PASAPORTLA İLE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR”

Tarım İl Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yetiştiricilerimizin bu tarihler arasında listeleri kontrol edip itirazlar için İl Müdürlüğümüze ilgili belgeler (Aşı Makbuzları, Pasaportlar) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi 08 Şubat 2022 Salı günü olup bu tarihten sonra itirazlar değerlendirilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.”