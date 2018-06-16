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    • Buzağı Ölümlerine Karşı E-Coli Aşısı İle Dur Denilecek

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılını “Buzağı Kayıplarının Önlenmesi” yılı olarak ilan etmesinin ardından Bakanlığın buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 09:53
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    Buzağı Ölümlerine Karşı E-Coli Aşısı İle Dur Denilecek
     

    Haber: Gönül Olutürk

    Bakanlık tarafından yeni doğan buzağıları E-coli’den ileri gelen enfeksiyonlardan korumak amacıyla gebe ineklere uygulanmak üzere E-coli aşısı temin edildi ve illere dağıtımı yapıldı.

    Bolu ilinde de yakında başlayacak olan E-coli aşılama çalışmaları ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat şöyle konuştu: “E-coli enfeksiyonları yeni doğan buzağılarda yüksek ateşe, şiddetli ishale ve ani ölümlere neden olan, buzağı kayıplarındaki en önemli nedenlerden biridir. Buzağı kayıplarının önlenmesi ise Bakanlığımızın öncelikli konusu durumundadır. Bu amaçla Bakanlığımız buzağıların E-coli enfeksiyonlarından dolayı hastalanmasının ve ölmesinin önüne geçmek için E-coli aşısı temin etmiş ve illere teslim etmiştir” dedi.

    E-coli aşısı çalışmalarının Ramazan Bayramından sonra yapılacak olan çiçek aşısından hemen sonra başlayacağını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İl Müdürü İzzet Murat sözlerine şöyle devam etti: “İlimiz genelinde 12 bin 640 büyükbaş işletmemiz var. 125 bin büyükbaş hayvanımız var. Bunlardan 71 bin civarı doğum yapabilecek yaşta olan dişi hayvanlardır. 2017 yılında buzağı kayıplarımızı %8 olarak tespit ettik. Buzağı kayıplarının önemli bir kısmını E-coli enfeksiyonları oluşturmaktadır. E- coli aşısı, doğumuna iki ay kalmış ineklere bir ay ara ile iki kere yapılacak ve yakında başlayacak. Bu sayede buzağı ölümlerinin, hastalanmalarından dolayı oluşacak verim kayıplarının ve tedavi masraflarının büyük ölçüde önüne geçilecektir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığının, 2018

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