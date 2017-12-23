Haber: Ceylan Beykoz

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ne yapıp edip, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacağız. 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşılar bedava yapılacak" dediğini hatırlatan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan 2018 yılını tarım yılı, buzağı ölüm oranını düşürme yılı, mera yılı ilan etti. Buzağı ölüm oranlarının düşürülmesini çok önemsiyoruz. Yılda ortalama 500 bin buzağı kaybediyoruz. 500 bin buzağının 250-300 binini kurtarsak, daha hiçbir şey yapmasak bile, üç sene içerisinde zaten 1 milyon hayvan açığımız var, onu kapatmış oluruz. 2018 Ocak ayından itibaren bütün hayvan aşıları bedava yapılacak. Çiftçilerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının aşı takvimlerini dikkatle takip etmelidir” dedi.

Buzağı ölümlerinin azalması ve sağlıklı hayvan varlığının artması kangren haline gelen pahalı et fiyatlarının düşmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Fidan, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılında koyduğu hedeflere ulaşması için üreticimiz azami gayret göstermeli” şeklinde konuştu.