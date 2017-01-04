Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraf: Barış GÜZELTÜRK

Havaların son günlerde buz kesmesi, şehir merkezindeki birçok yolların buz pistine dönmesine neden oldu. Sokak aralarında yapılmayan kar ve buz önleme çalışmaları yapılmayınca ortaya da fotoğraflarda görüldüğü gibi böyle manzaralar ortaya çıkmış oldu.

Mahalle aralarındaki sokakların yolları buzlanınca, bir çok vatandaş ise yürümekte zorluk çekerken, gençler ise bu işin eğlencesini yaşayarak, buzlu yollarda buz dansı yaptılar.