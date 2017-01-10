Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre kaza bu gün saat 11.30 sıralarında PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 GF 279 plakalı motosikletiyle giderken bir anda lastikleri kayan ve motosikletiyle birlikte devrilen genç sürücü Şahin Tokuç’un ayağı kırıldı.

Genç sürücünün yerlerde acı içerisinde kıvrandığını gören vatandaşlar hemen 112 Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdiler. Sürücü Tokuç’un motosikletinin yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle kaydığı ve sol ayağının kırıldığı öğrenildi.