Buzdolabı kısa devre yaptı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Sabah saatlerinde Gerede, Dayıoğlu Mahallesi Mevlana sokakta Ahmet G. İsimli vatandaşa ait olan binanın en üst katında çıkan yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Mutfakta bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. 112 komuta merkezine giden ihbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Çıkan yangına gelen ekipler alevler daha da büyümeden kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek evin diğer bölümlerine sıçramadan yangını söndürdü.Yangından sonra evin mutfağında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.