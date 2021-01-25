Buzla tehlikeli oyun!





Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda uyarılara rağmen donan gölün üzerine çıkan tatilciler, tehlikeyi göz ardı ederek fotoğraf çektirdi. Önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 32 dereceye kadar inmesiyle park içerisindeki gölün yüzeyi buzla kaplandı. Tabiat parkında donmuş göle girilmemesi konusunda asılan uyarı levhalarına rağmen canlarını hiçe sayan tatilciler, gölün üzerine çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi.

KARTALKAYA'DA YOĞUN KAR

Öte yandan, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar etkili oluyor. Ankara ile İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar başladı. Sömestir tatiliyle yüzde 95 doluluk oranına ulaşan kayak merkezinde tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Kayak merkezindeki 5 otel, sezon boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürecek.