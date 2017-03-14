Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan öğretmenlikten ihraç edilen Ali Eryılmaz ve eşi Zeynep Eryılmaz Bolu Ìl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Îstanbul'da saklandıkları evde gözaltına alınarak Bolu Îl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğüne getirilmesinin ardındandan savcılığa sevk edildi.

Savcılığa sevk edilen ve BYLOCK kullandığı öğrenilen koca Ali Eryılmaz tutuklanırken aynı suçtan mahkemeye sevk edilen özel eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Zeynep Eryılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.