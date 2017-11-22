Haber: Semih Baykal

İlimizde Fettulahçı Terör Örgütü Paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar tüm hızla devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara illerinde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.R., M.K ve R.S. adlı 2’si erkek 1’i kadın toplam 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.