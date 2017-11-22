Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara illerinde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir.

İl Emniyet Müdürlüğü can ve mal güvenliğini sağlamak için, çalışmalrın aralaıksız devam edeceğini açıklayarak; “ Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için,Fettulahçı Terör Örgütü ile (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” şeklinde açıkladı.