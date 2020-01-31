Bylock’cu Savcılığa sevk edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında özel sektör çalışanı firari M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da bir evde saklandığı bilgisini aldığı firari FETÖ şüphelisi M.Y.’ye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.Y. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.