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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    • Bylockçular hakim karşısında

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan ByLock kullandığı iddia edilen 3'ü firari 6'sı tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
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    Bylockçular hakim karşısında
    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, iki celse arasında tutuksuz sanıklar E.S. ile M.S'nin dosyalarının, bu davada yargılanan sanıklarla ilişkileri tespit edilemediği gerekçesiyle ayrıldığını kayıtlara geçti.

    Tanık S.B, SEGBİS aracılığı ile bağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklardan G.D. hakkında beyanda bulundu. Kendisinin daha önce geniş çaplı bir ifade verdiğini belirten S.B, bu ifadesini tekrarladığını belirterek, "Sanıklardan sadece G.D'yi tanırım. Örgüt içinde 2007-2011 yılları arasında öğretmenlere sohbet hocalığı yapmıştım. 2010 yılında bana başka bir görev verilmişti. Bu öğretmenler grubunu G.D. isimli şahsa devrettim" dedi. S.B, örgütün il ablası olduğu gerekçesi ile hakkında dava açılan Hafize Tosun'un yönlendirmesiyle öğretmenlere sohbet hocalığı görevini G.D'ye devrettiğini de sözlerine ekleyerek, "Benden sonra hangi şahıslarla ve hangi dönemlerde sohbet toplantısı yaptığını bilemiyorum" şeklinde konuştu.

    Tanık A.C. ise tutuklu sanık Gökhan Bostancı hakkında beyanda bulundu.

    Üniversite eğitimi almak için geldiği Bolu'da örgüte müzahir evlerde kaldığını söyleyen A.C, "Bu evlerde bize Fetullah Gülen ve Said Nursi kitapları okutulurdu. Bu kitapları okumazsak evden atılmakla tehdit edilirdik. Yine yurtlarda sohbet toplantıları düzenlenirdi" diye konuştu. Kendi kaldığı evden Murat kod adını kullanan bir şahıs ile Gökhan Bostancı'nın sorumlu olduğunu da sözlerine ekleyen A.C, "Bunlar bizim sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı karşılardı. Bunların örgüt içindeki konum ve pozisyonlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bu şahıslar hakkında başka bir bilgim yoktur" şeklinde konuştu.

    Cumhuriyet savcısı, tanık beyanlarına itirazlarının olmadığını belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

    Sanık avukatları ise tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

    Tutuklu sanıklardan Fatih Şentürk'ün adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken 2 tanığın hazır edilmesi, bazı sanıklar için istenen ByLock ID bilgi ve içeriklerinin beklenmesi için duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanması

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