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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Bylock’tan 1 kişi tutuklandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alından 6 kişiden geri kalan 3 kişi daha adliye’ye sevk edildi. Önceki gün adliyeye çıkartılanlardan 1 kişi de tutuklandı.

    23 Kasım 2017 Perşembe 12:40
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    Bylock’tan 1 kişi tutuklandı

    Haber: Semih Baykal

    İlimizde Fettulahçı Terör Örgütü Paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar tüm hızla devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara illerinde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Adliye’ye sevk edilen 3 kişiden M.K ve R.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.R. adlı şahıs ise örgütün gizli haberleşme programı olan BYLOCK’u kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltında bulunan diğer 3 kişiden biri öğretmen, ikisi öğrenci M.K, İ.A. ve Ş.Ş. adlı 1’i erkek 2’si kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Kaçakçılık

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