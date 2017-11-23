Haber: Semih Baykal

İlimizde Fettulahçı Terör Örgütü Paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar tüm hızla devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara illerinde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Adliye’ye sevk edilen 3 kişiden M.K ve R.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.R. adlı şahıs ise örgütün gizli haberleşme programı olan BYLOCK’u kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltında bulunan diğer 3 kişiden biri öğretmen, ikisi öğrenci M.K, İ.A. ve Ş.Ş. adlı 1’i erkek 2’si kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.