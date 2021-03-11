BZO’nun rüyası OSB





Pandemi döneminde Türkiye gibi meyve sebze üretiminde dünyanın önde gelen üretici ülkeleri için yeni bir kapı açıldığını söyleyen Fidan, “Bu dönemde mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmayı başardık ve en büyük başarımız üretime aralıksız devam etmemiz oldu. Ürün çeşitliliğimizi artırarak ihracat sezonlarımızı uzatmalı ve ihracatta sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıyız. Ürün çeşitliliğinin artması kapsamında tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulmasını da çok önemsiyoruz. Bolu’da tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir organize sanayi bölgelerinin kurulması ilimiz tarımı için hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Hem imarlaşma, hem de genç nüfusun tarımdan uzaklaşması sebebiyle ekilip dikilebilir tarım alanlarında azalma yaşandığına dikkat çeken Fidan, öncelikli hedef daha fazla üretmek değil, üretileni daha fazla fiyata satmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu;

“Merkezi ve yerel yönetimlere düşen en önemli görevlerden birisi tarım alanlarının toplulaştırılması için adım atmak. Bolu’da son üç yılda 40 bin hektara yakın bir alanda toplulaştırma gerçekleştirildi. Büyük tarım alanlarında üretimin kontrolü de çok daha kolay ve etkili. Arjantin dünyanın önde gelen limon üreticilerinden biri. Bu üretim 15-20 büyük üreticiyle gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük kiraz ihracatçısı durumunda olan Şili’de de üretim 10 şirket ile sağlanıyor. Ülkemizde üretici sayısı çok fazla ve küçük alanlarda üretim yapıldığından sözleşmeli üretim modeli sağlıklı bir şekilde işletilemiyor. İhraç pazarlarımızda kalıntı problemiyle karşılaşmamak için hem Tarım ve Orman Bakanlığımıza, hem yerel yönetimlere hem de biz ihracatçılara çok iş düşüyor.”

Bolu’da tarım organize sanayi bölgesi kurulması için bakanlığa müracaatta bulunacağını belirten Başkan Hakkı Fidan, “bu fikir ilk duyanlar için gerçekleşmesi zor görünebilir. Her zorluk ve imkansızlık çalışmayla aşılır” ifadelerini kullandı.