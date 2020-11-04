C. Başsavcılığından giysi yardımı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce maddi durumu iyi olmayan, eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik yükümlülerine ailelerine giysi yardımı yapıldı. Adalet Sarayı toplantı salonunda covid-19 tedbirleri gözetilerek tören düzenlendi. Törene Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da katıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş şu ifadelere yer verdi: 'Denetimli serbestlik sistemi, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen şüpheli, yükümlü ve hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duymaları halinde kamu kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde barındırdıkları hizmetlerden faydalanarak maddi durumu iyi olmayanlara da ayni yardım desteği sağlamaktadır.

Denetimli serbestlik kapsamında yapılan eğitim iyileştirme çalışmaları ile yükümlü/hükümlünün sosyalleşmesini teşvik edilmesi ve yeniden suç işlemesini engelleyici etkenlerin güçlendirilmesi, yükümlü/hükümlünün üretken. kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan ve yaşam biçimine uyumunun kolaylaştırılması, toplumu ve hükümlünün suça karşı korunması amaçlanmaktadır. Sosyal devlet olma ilkesi kapsamında hayırsever kişi ve kişiler aracılığı ile temin edilen yardım malzemeleri 60 aileye ulaştırıldı.”

Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, katkı sunan hayırseverlere ve organizasyonu yapan Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.