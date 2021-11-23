Cadde boyu köpek dolu





Haber: C. Kutay Aykan

Sadece cadde üzerinde değil mağaza ve AVM önlerine bile başıboş köpekler mekan kurdu. Son günlerde şehrimizde başıboş köpeklerin sayısı artış göstermeye başladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bile başıboş köpeklerin öğrencilere saldırdığı ve iki öğrencinin köpek saldırısı sonrası yaralandığı iddialarının ardından şehir merkezinde de başıboş köpeklerin büyük tehlike yarattığı çektiğimiz bu fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.

Kulaklarında küpe bulunan bu başıboş sokak köpekleri İzzet Baysal Caddesinin kalabalık olduğu saatlerde özellikle ortaya çıkıyor ve halkın arasında bir sağa bir sola koşturarak, insanlara ve çocuklara korku salıyor. Sadece cadde üzerinde değil, mağaza önlerinde, iş merkezlerinin önlerinde bile boy gösteriyorlar. Vatandaşlar; “Yetkililerin, bir an önce büyük bir tehlike yaşanmaması için tedbirlerin alınması bekliyoruz. Başıboş gezen sokak köpekleri yüzünden çocuklarımızı bile sokağa çıkartmaktan korkar olduk” diyerek tepki gösterdiler.