Cadde bugün tenhaydı…

Haber: N. Halid Altundal

Sağanak yağmurun ilimizi terk etmesi ile birlikte sıcaklıkların arttığı ilimizde İzzet Baysal Caddesi’nde, önceki günlere nazaran sosyal hareketlilik bir hayli azdı. Sıcaklığın 32-33 dereceye kadar çıktığı öğle saatlerinde güneşin kavurucu etkisinden kaçan vatandaşlar gölge alanlara akın etti. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma izin günü olmasına rağmen tenha olan caddede dolaşmaya çıkan vatandaşlar bina gölgelerine sığındı. Sıcak hava dolayısıyla sokağa çıkanların az olması güvercinlere yaradı. Sakin bir gün geçiren Yukarı Çarşı’da güvercinler Yıldırım Beyazid Camii avlusunu doldurdu.

Geçtiğimiz Cuma günü 0-18 yaş vatandaşların sokağa çıkma izni olması dolayısıyla adeta iğne atsan yere düşmez vaziyette olan İzzet Baysal Caddesinde, sıcak hava nedeniyle olağandışı bir yoğunluk oluşturmayan 65 yaş üstü vatandaşlar izin günlerini park alanlarında geçirdiler.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise sıcak havanın Salı günü itibariyle etkisini kaybederek yerini mevzi sağanak yağışa bırakacağı öğrenildi. Sağanak yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken vatandaşlar olası bir sel ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Meteorolojiye göre öte yandan sıcaklığın hafta boyunca en düşük 12, en yüksek ise 29 derece olması öngürülüyor.