Haber: Kasım ŞAHİN

Olay akşam saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. Ercan Sır ile arkadaşı Sait Polat, meskun bir yerde alkol aldıktan sonra ağız dalaşı yaparak vatandaşların kalabalık olduğu İzzet Baysal Caddesine geldiler. Burada ağız dalaşını bırakan alkollü iki arkadaş yumruklaşmaya başladı.

Sır, belinden çıkarttığı ekmek bıçağıyla arkadaşı Polat’ı bıçaklamak isterken, vatandaşlar araya girdi olayı büyümesini engelledi. Sır elindeki bıçakla sağa sola tehditler savurarak Valilik binası önüne kadar geldi. Bu sırada anonsu duyan ve bölgede görev yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşların yardımıyla Sır gözaltına alındı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen Sır, burada polislere zorluk çıkartıp, hakaretler edince, zanlı ekip otosunun içersine ellerine kelepçe vurularak güçlükle bindirildi. Bu dakikalarda cadde de büyük panik yaşanırken bazı esnafların mallarına da zarar verildiği öğrenildi. Şahsın yapılan üst aranmasında bir adet ekmek bıçağı bulundu. Zanlı daha sonra ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.



