Cadde de köpek dehşeti

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Köpek dehşeti olayı hafta sonu İzzet Baysal Caddesinde yaşandı. Özel bir kolejde Almanca öğretmeni olarak görev yapan Reyhan Ersoy, köpek sevgisini yaşamak isterken büyük bir dehşete maruz kaldı. Cadde üzerinde sahibi tarafından boynuna takılan zincirle gezdirilen Golden Retriever cinsi köpeği sevmek isteyen genç öğretmen az kalsın kolundan oluyordu.

Genç öğretmen cins köpeği sağ eliyle sevmek isterken, köpek bir anda öğretmenin sağ kolundan ısırdı. Bir anda acı içerisinde kalan genç öğretmen acı içeresinde kıvranırken, arkadaşları tarafından hemen en yakın bir eczaneye götürülerek, burada tedavisi yaptırılırken, köpek ve sahibi olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Köpek sevgisinin başına dert olduğunu belirten genç öğretmen Reyhan Ersoy; “Sokaklarda ve caddelerde çok sayıda cins köpekler kurallara uymadan halkın içiresinde gezdiriliyor. Bende bir hayvan sever olarak, cins köpeği sevmek istedim. Ama, bir anda kolumu köpeğin dişleri arasında gördüm. Keşke sevmeseydim. Pitbull, Golden Retriever ve Kurt köpeği gibi vahşi köpeklerin kurallara uymadan gezdirilmemişi gerekir. Bu köpeklerin mutlaka ağızlık takarak kalabalık insan içerisinde gezdirilmemesi gerekir. Belediye görevlilerini göreve davet ediyorum” dedi.