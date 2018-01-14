Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Caddesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Bir birlerine laf söyleyen iki grup sonra yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Olaya şahit olan vatandaşlar polis çağırırken, çıkan kavga sonucu ismi öğrenilemeyen bir şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine gören gençler kayıplara karışırken, bir kişi 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.