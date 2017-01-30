Haber: Kasım ŞAHİN

Kavga olayı saat 13.50 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Merkez Taksi Durağı önünde meydana geldi. Araçlarıyla karşılıklı geçiş yapmak isteyen iki grup birbirlerine küfür ettiği gerekçesiyle yumruklu kavgaya tutuştu. Fatih isimli şahıs aldığı yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı. Kendisinin küfür etmediğini ve birden bire 8 kişinin üzerine çullanarak yumruklandığını ve darp edildiğini belirten Fatih isimli şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü.

Diğer yandan kavgaya karıştığı iddia edilen iki kişi ise ifadelerinin alınması için Bahçelievler Polis Merkezine getirildiler. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Kanlar içerisinde kalan burnundan ağır darbe alan Fatih isimli yaralıya çevredeki esnaflar yardımda bulunarak akan kanın durması için kağıt peçete verdiler.