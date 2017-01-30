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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Cadde ortasında kanlı kavga

    Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki ayrı grup arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar konuştu. Kavgada bir kişi aldığı yumruk darbesiyle kanlar içerisinde kaldı.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 16:15
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    Cadde ortasında kanlı kavga
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kavga olayı saat 13.50 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Merkez Taksi Durağı önünde meydana geldi. Araçlarıyla karşılıklı geçiş yapmak isteyen iki grup birbirlerine küfür ettiği gerekçesiyle yumruklu kavgaya tutuştu. Fatih isimli şahıs aldığı yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı. Kendisinin küfür etmediğini ve birden bire 8 kişinin üzerine çullanarak yumruklandığını ve darp edildiğini belirten Fatih isimli şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü.

    Diğer yandan kavgaya karıştığı iddia edilen iki kişi ise ifadelerinin alınması için Bahçelievler Polis Merkezine getirildiler. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Kanlar içerisinde kalan burnundan ağır darbe alan Fatih isimli yaralıya çevredeki esnaflar yardımda bulunarak akan kanın durması için kağıt peçete verdiler.

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