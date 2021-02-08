Cadde ortasında yer sofrasına oturup çay içti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi kısıtlamalarının sürdüğü Cumartesi günü, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir grup kadın belediye personeli Kalıcı Konutlar Köprülü Kavşağında çevre düzenlemesi yaparken sürpriz bir ziyaretçileri oldu. Bölgeden makam aracı ile geçen Belediye Başkanı Tanju Özcan aracını durdurarak çalışanlarını ziyaret etti. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki altgeçitte peyzaj çalışması yapan Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını tam öğle yemeği yedikleri sırada ziyaret eden Tanju Özcan, çalışmanın son durumuyla ilgili bilgi aldı. Sokağa çıkma yasaklarında bile çalışmalarına devam eden personel, Özcan’a kişisel bazı sorunlarından bahsetti.

Personeline öğle yemeği sofrasında eşlik eden Başkan Özcan, “bugün Korona kısıtlamaları olmasına rağmen kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için tüm belediyemiz canla başla çalışıyor. Bu durum bir yıldır böyle sürdürüyoruz. Bolu Halkı adına tüm personelime şükranlarımı sunuyorum. Var olsunlar” dedi.

Öğle yemeği yiyen belediye çalışanı kadınların ikram ettiği çayı içen Başkan Özcan personeliyle refüj üzerinde kurulmuş olan sofrada bağdaş kurdu.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 23:48