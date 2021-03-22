Cadde ortasında yığıldı kaldı

İzzet Baysal Caddesinde Arif Sayan (59) kronik rahatsızlıkları nedeniyle beklenmedik bir anda nefessiz kaldı ve kriz geçirdi. Olayı fark eden vatandaşlar yerde gördükleri hastanın yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan kişinin dilinin boğazına kaçmaması için yan yatırdı, ambulans gelene kadar sık sık kontrol etti. Hastanın doğru pozisyonda ambulansı beklemesi için müdahale eden vatandaşlar kalabalığın dağılması için uyarılarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından 112 komuta kontrol merkezine bilgi verildi.

Polis ekiplerinin ambulansa istemesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Arif Seyhan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 13:35