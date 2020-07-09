Cadde trafiğe açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

3 dönem AK Partiden Bolu Belediye Başkanlığını yürüten Alaaddin Yılmaz 2012 yılında Valilik Önünden başlayan ve Süreyya Paşa Caddesine kadar olan bölümü araç trafiğine kapatmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan ise Cumhuriyet Caddesinden gelen araç trafik akışını PTT Caddesi girişinden itibaren Süreyya Paşa Caddesine kadar olan bölümü sadece halk otobüslerinin kullanması amacıyla yolu araç trafiğine önümüzdeki günlerde açıyor.

PTT Caddesi girişinden itibaren İzzet Baysal Caddesinin, Süreyya Paşa Caddesine kadar olan bölüm sarı renkle boyanma işlemleri başlatıldı. Boya ve bariyer işlemlerinin ardından bu güzergah sadece halk otobüslerinin kullanımına açılacak.