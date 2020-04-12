Cadde ve sokaklar boş kaldı

Haber: Ceylan Beykoz

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla giriş ve çıkışların kısıtlandığı ilimizin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi hafta sonu boş kaldı. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan caddede bekçiler görevlendirildi. Bekçiler, caddeye girmek isteyen vatandaşlara alışveriş yapma, fatura yatırma ve işe gitme gibi durumlarda giriş izni verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı ilimizi kapsamamasına rağmen rağmen vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısına büyük oranda uydu. İlimizin cadde ve sokaklarında az sayıda vatandaşa rastlanırken, yollarda da az araç görüldü.