Cadde ve sokaklar kardan temizleniyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Atölye Amirliği ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının başladığı ilk andan bugüne karla mücadele çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını Cuma günü kurulacak Kapalı Pazaryeri ile çevresinde vatandaşların temiz ve daha ferah kullanabilmesi için sürdürdüler. Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını da kırarak olası bir tehlikeyi önlüyorlar.

Belediye ekipleri ayrıca, Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından belediye filosuna kazandırılan kar küreme araçları ile de ilçede başta ana caddeler olmak üzere ara sokaklar dâhil tüm kaldırımları temizleyerek vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyorlar. Yapılan tüm çalışmalar, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yol ve trafik önlemleri alınarak herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kar yağışının olumsuz hiçbir etkisini kendilerine yansıtmadıkları için; başta Belediye Başkanı Mustafa Allar olmak üzere, çalışmaları gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkür ettiler.