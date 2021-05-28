Cadde ve sokaklar yıkanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte temizlik çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla harekete geçen belediyeye bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklarda yıkma çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Kitirler Mahallesinde yapılan yıkama çalışmalarının ardından ekipler bu hafta Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, Atatürk Bulvarı, halı saha çevresini yıkadılar. Belediyeden yapılan açıklamada yıkama ve temizlik çalışmalarının program dahilinde önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.