Caddede arbede

Haber: Volkan Yılmaz

Eşinin engelli olduğunu iddia ettiği Bahattin isimli kişinin engelli raporu olmadığı öğrenildi. Olay, saat 14.00 sıralarında Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte motosikletle seyir halinde olan Bahattin isimli vatandaş, cadde üzerinde görevli olan bekçiler tarafından maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle durduruldu. Bekçilerin motosikletten inmesini istediği vatandaşın sert tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Bekçiler motosikletten zorla indirdiği vatandaşı yere yatırarak kelepçe takmak istedi. Şahsın direnmesi üzerine bekçiler biber gazıyla müdahale etti.

EŞİ ENGELLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Eşinin engelli olduğunu söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek bekçilere tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı olay yerinden çıkararak sakinleşmesi için bir işyerine götürdü. Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar ise, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bekçilerin sert müdahalesi sonucu yaralanan Bahattin isimli vatandaş, polis aracına bindirilerek sağlık kontrolü için İzzet Basyal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

ENGELLİ RAPORU YOK

Polis yaptığı araştırmada şahsın motosiklet ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca Bahattin isimli kişinin yapılan incelemede engelli raporu olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:37