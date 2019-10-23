Caddede bomba paniği

Haber: Ceylan Beykoz

Akşam saatlerinde İzzet Baysal Caddesi Kadı Camii karşısında bulunan bankta oturan vatandaşlar, banka bırakılmış sırt çantası olduğunu farketti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekibine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetiyle paketin yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında yürütülen çalışma sonrası yapılan uyarı anonsu ile şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantadan defter ve kitaplar çıktı. Patlamanın şiddeti ile bankaların alarmları çalmaya başlarken güvenlik için binalardan çıkartılmayan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Polis paketi bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Bu olaydan henüz 5 gün önce Hitit Sokak üzerinde bir geri dönüşüm konteynerine bırakılan paket de ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılmıştı. Paket içinden çöp çıkmıştı.