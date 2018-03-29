Haber: Semih Baykal

İlimiz Kent Meydanında bulunan Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nin ara kısmındaki yürüyüş yolunda gezen vatandaşlar elektrikli motosikletin yanında duran çantanın durumundan şüphelenerek polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bomba imha uzmanını çağırdı. Çantanın çevresine şerit çekilerek güvenlik alanı oluşturuldu. Çantanın yakınına kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çanta boş çıkarken, güvenlik şeridi kaldırılarak vatandaşların geçmesine izin verildi. Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.