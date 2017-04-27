Haber: BMA

Bolu’nun en işlek ve önemli caddesi İzzet Baysal Caddesi’nde deforme olan beton zeminin yenilenmesine yönelik belediye ekiplerince geçen yıl başlatılan ve kışın mevsim şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlanıldı.

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zemininde meydana gelen deformenin giderilmesi ve İzzet Baysal’ın adını taşıyan caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla, beton zeminin sökülmesine yönelik alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ekipler, baskı asfalt uygulaması yaparak İzzet Baysal Caddesi’ndeki çalışmaları tamamlayacak.