banner133

banner128

banner101

20 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Caddede çalışmalara yeniden başlandı

    Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı ve hava koşulları nedeniyle ara verdiği İzzet Baysal Caddesi üzerindeki baskı asfalt çalışmasına yeniden başladı.

    20 Nisan 2017 Perşembe 14:20
    Bu haber 100 kez okundu
    Caddede çalışmalara yeniden başlandı
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

    2012 yılında araç trafiğe kapatılan ve sonrasında sadece yayalara açılan İzzet Baysal Caddesi’nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan çalışmalar hava şartlarının sert geçmesi dolayısıyla durmuştu. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki baskı asfalt çalışmalarına da yeniden başlandı.

    Bolu Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında caddenin asfaltlanmayan kısmında elektrik hatlarının çekileceği alanları kazmaya başladı. Baskı asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılarak caddenin yenilemesinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Geçtiğimiz, Yıl, Başlattığı

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • belediyeci 24 dakika önce yorumlandı

      kış gelir geçer, yağmurlar gelir ve belediye olmayacak zamanlarda başlar çalışmaya... alkışlar başkana

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OTİZM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇAĞA” LILAR “BAL” LILAR …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129