Haber: Kasım ŞAHİN

Caddede ortasına çöpe atılmak üzere konulan çıplak bir mankeni gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bir esnaf tarafından yol ortasına çöplüğe gönderilmek üzere bırakılan çöp yığınının üstüne konulan çıplak mankeni fark eden vatandaşlar kısa sürelide olsa ceset var sanıp panik yaşadılar.

Durumu sonradan fark eden vatandaşlar gülerek yollarına devam ederken, Bolu Belediyesi Temizlik İşlerinde görev yapan işçiler tarafından, çıplak manken alınarak çöp arabasına oradan da Belediye çöp toplama alanına götürdüler. Panik ve şaşkınlıkta böylelikle bitmiş oldu.